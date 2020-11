La Serie A torna in campo dopo la sosta per le partite della Nazionale di Roberto Mancini: domani inizierà l’ottava giornata di campionato con le classiche tre partite. Due sfide dalle caratteristiche molto simili: alle ore 15 si affronteranno il Crotone (a 4,55) e la Lazio (a 1,72) e a seguire alle ore 18 lo Spezia (a 6,00) ospiterà l’Atalanta (a 1,45), in entrambe le gare - si legge in una nota - sono favorite le squadre ospiti ma le squadre che giocano in casa necessitano di punti. Il match serale delle 20:30 si disputerà a Torino tra la favorita Juventus (a 1,35) e il Cagliari (a 8,00). Il lunch match di domenica vedrà di fronte allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina (a 1,55) e il Benevento (a 5,25). Alle ore 15 quattro partite. I favori del pronostico sono per l’Inter (a 1,35) e la Roma (a 1,50) che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente il Torino (a 8,00) e il Parma (a 5,75). Più equilibrate le quote per la gara allo stadio Marassi tra la Sampdoria (a 2,55) e il Bologna (a 2,65). Il blitz del Sassuolo a Verona è quotato a 2,15, il successo interno per gli scaligeri è a 3,20. Alle ore 18 allo stadio Dacia Arena l’Udinese (a 1,85) riceverà il Genoa (a 4,25). Il posticipo serale, che è anche il big match dell’ottava giornata, chiuderà la Serie A: allo stadio San Paolo il Napoli (a 2,30) affronterà il Milan (a 3,00).