Domani è il giorno di Fiorentina-Napoli. I viola sono in un buon momento, ma in casa palesano difficoltà: una sola vittoria nelle ultime sei di campionato, e per il resto tre pareggi e due sconfitte. Il Napoli ha una buona marcia in trasferta, ma ha collezionato anche tre sconfitte, contro Samp, Juve e Inter. Il pronostico Stanleybet.it si orienta decisamente sul «2», dato a 1,87, contro il successo viola a 3,90 e il pareggio a 3,70.