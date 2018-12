L’unica squadra in grado di tenere il passo della capolista è Il Napoli, che deve subito archiviare la batosta dell’eliminazione dalla Champions. Gli azzurri saranno alle prese con l’insidiosa trasferta di Cagliari, con i sardi ancora imbattuti davanti al proprio pubblico. Un’imbattibilità che è destinata a concludersi, almeno a guardare le quote che favoriscono nettamente gli uomini di Ancelotti, a 1,45, si sale a 7,50 per la vittoria dei rossoblù, il pareggio è a 4,40. Decisi gli scommettitori, il 97% ha scelto la vittoria del Napoli.