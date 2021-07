maschile, valido anche per il torneo femminile e per la Primavera 1 e 2. Questi i principali provvedimenti che saranno adottati per la stagione 2021/2022:(Gruppo 1, anche detto Gruppo-Squadra) e degli arbitri (Gruppo 2) a cominciare da uno "screening iniziale". In un giorno prestabilito da ciascuna società, tutte le società iscritte a tutti i campionati di sopra, provvedendo a regolare sanificazione degli ambienti di lavoro,visita clinica con controllo della temperatura corporea; tampone molecolare o test antigenico rapido per la ricerca del virus; test sierologico per individuare pregresse infezioni asintomatiche. Allo stesso procedimento di screening iniziale verrà sottoposto anche il "Gruppo 2".e andranno effettuati ogni sette giorni con tolleranza di un giorno.Test sierologico obbligatorio per l'intero Gruppo una volta al mese., anche senza certificazione verde (Green Pass) o esito del tampone negativo in zone gialla e bianca, secondo gli ultimi riferimenti e le normative dettate dalle Autorità competenti.Tutto seguendo le linee guida che i cittadini hanno ampiamente appreso in tempo di pandemia: sedendosi al posto numerato assegnato, mantenendo la distanza interpersonale, controllando la temperatura corporea all'ingresso, igienizzando le mani con appositi dispenser presenti negli impianti, tutto sotto la responsabilità del club ospitante che provvederà a iginiezzare tutti gli ambienti, compresi i sanitari e a fornire lo stadio dell'apposita cartellonistica informativa sulle norme di sicurezza da mantenere.