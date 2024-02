Serie A, il nuovo Verona non convince i bookie: in quota il Napoli vede i tre punti e la Champions

Con una rosa stravolta dal mercato invernale, il Verona fa visita al Napoli e, secondo i bookmaker, dovrà cercare l’impresa per uscire dal Maradona con qualche punto. Gli uomini di Mazzarri, a caccia di una vittoria fondamentale per la lotta Champions, sono nettamente avanti in quota e si giocano tra 1,42 e 1,45 contro il segno «2» che oscilla tra 7,20 e 7,50. Nel mezzo il pareggio, con cui si è chiuso l’ultimo turno di Serie A per entrambe le squadre, paga 4,50 volte la posta. All’andata i campani si imposero per 3-1 in trasferta e, negli ultimi sette scontri diretti, solamente una volta una delle due squadre non ha trovato la via della rete. Per questa sfida, gli esperti puntano però sul No Goal, a 1,78, leggermente avanti rispetto al segno Goal a 1,94. Nel Napoli tornano a disposizione Kvaratskhelia e Simeone, che guideranno l’attacco. L’argentino, ex della gara, non segna in campionato dallo scorso settembre e proverà a sbloccarsi: in quota si gioca a 2,60. Possibile esordio in casa per Ngonge proprio contro la squadra che lo ha ceduto agli azzurri in questa sessione: una rete del belga è proposta a 2,92. Nel Verona, invece, le speranze di trovare il gol poggiano sulle spalle del neo acquisto Noslin, offerto marcatore a 6,45.