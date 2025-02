Serie A: il Parma perde ancora ed è sempre più a rischio, Cagliari e Lecce vedono la salvezza in quota

Getty Images

Il 2-1 diè il secondo scontro salvezza di fila perso dal, dopo l'1-3 interno con il Lecce, e la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate di Serie A. Gli emiliani restano terzultimi in classifica e la loro situazione si fa difficile anche nelle quote salvezza: la retrocessione dei gialloblù si gioca a 2 su Sisal , contro il 2,25 della scorsa settimana. Più in basso degli uomini di Fabio Pecchia solo il Monza, a 1,10, e il Venezia a 1,20, stabili dopo i ko contro Lazio e Roma. Discorso opposto invece per i sardi che balzano, in lavagna, da 4 a 7,50.

Nonostante le sconfitte contro Milan e Atalanta, limitano i danni Empoli e Verona, offerti a 3,50 e 4. Lo 0-0 del Via del Mare contro il Bologna lancia il Lecce da 3,75 a 5,50, forte del + 4 sul terzultimo posto. Naviga ancora in acque tranquille il Como, a 9, nonostante il terzo risultato negativo di fila. Si sale a 17 per il Genoa dopo l'1-1 dell'Olimpico di Torino.DVA/Agipro