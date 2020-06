Dopo un giorno di pausa riparte il campionato di Serie con la 29esima giornata che si giocherà in turno infrasettimanale e che vedrà il via oggi con due gare. Non due gare qualsiasi, ma un autentico scontro a distanza fra le due rivali scudetto, la Juventus e la Lazio che affronteranno, entrambe in trasferta, rispettivamente il Genoa e il Torino.





DOVE VEDERLE IN TV - Si parte alle 19.30 con Torino-Lazio che sarà trasmessa da Sky Sport sui canali 202 e 249 (Sky Sport Serie A) oltre al canale Sky Sport (252 del satellite). Anche Genoa-Juventus che invece andrà in scena a partire dalle 21.45 sarà in esclusiva per i clienti Sky e sarà trasmessa oltre al canale Sky Sport Serie A (202 e 249) anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251 del satellite).





PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Lazio ore 19.30

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.



Genoa-Juventus ore 21.45

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.





TUTTO IL CALENDARIO DELLA 29ESIMA GIORNATA E LA CLASSIFICA