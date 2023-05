La vittoria di ieri dello Spezia contro il Milan ha riaperto la corsa per la salvezza. La Sampdoria è l'unica a essere già retrocessa in Serie B dopo la sconfitta di Udine nell'ultima giornata, ma ancora ci sono sei squadre che possono giocarsi la permanenza in A. Al penultimo posto c'è la Cremonese, che da quando è arrivato Ballardini sta provando una clamorosa rimonta: i grigiorossi sono a 24 punti, -6 dalla salvezza; a 30 ci sono Spezia - che ha una partita in più - e Verona, che se vince oggi col Torino staccherebbe i bianconeri facendo un passo in avanti verso la zona tranquilla (o quasi).



REGOLAMENTO E SCONTRI DIRETTI - Più su, al momento fuori dalla zona rossa, Lecce (32 punti), Salernintana ed Empoli (entrambe a 38). In caso di arrivo a pari punti tra due squadre non valgono gli scontri diretti ma ci sarà uno spareggio per decidere chi andrà in B. Da cerchiare in rosso alcuni scontri diretti che possono decidere la situazione: alla penultima giornata c'è Verona-Empoli, all'ultima la Salernitana giocherà a Cremona e la prossima settimana il Lecce ospiterà lo Spezia.