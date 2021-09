Con il gol nel recupero che ha permesso alla Lazio di pareggiare contro il Torino, Ciro Immobile si è portato a quota 6 gol in campionato mantenendo la vetta solitaria della classifica capocannonier, ma alle sue spalle sono diversi gli attaccanti che sgomitano per togliergli lo scettro dei bomber. Il capitano laziale punta a riprendersi il trono di miglior attaccante della serie A e per gli esperti è lui il favorito in quota a 2,75. Dopo la doppietta di ieri al “Ferraris” contro la Sampdoria salgono, invece, le quotazioni del centravanti del Napoli Victor Osimhen, con un suo successo finale, riferisce Agipronews, proposto a 7,50. Stessa quota dell’interista Lautaro Martinez e del fiorentino Dusan Vlahovic, rimasti a secco nello scontro diretto dell’ultimo turno. Si gioca a 12 un Duvan Zapata ancora non al top della forma in questo avvio di stagione mentre sale a 15 la coppia Edin Dzeko- Joao Pedro, appaiata al secondo posto della classifica, con 4 reti, dietro al leader Immobile.