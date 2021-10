Nel naufragio della Lazio in quel di Verona come sempre l’ultimo arrendersi è stato il capitano Ciro Immobile, autore dell’unica rete biancoceleste nel match. Il laziale, leader della classifica capocannonieri con 8 centri, per gli esperti è ancora il favorito numero uno per salire sul trono di re dei bomber a fine stagione, in quota a 3. Si gioca a 6, come riporta Agipronews, il primo trionfo in serie A di Victor Osimhen, a secco nel match dell’Olimpico contro la Roma. Avanza invece un ex giallorosso, Edin Dzeko, a segno con la sua Inter nel derby d’Italia contro la Juventus, ora proposto a 7, stessa quota del compagno di reparto Lautaro Martinez mentre vale 8 volte la posta il titolo a favore del fiorentino Dusan Vlahovic, tornato al gol nel successo viola contro il Cagliari.