l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.In tutto il mondo, a causa del Covid moltissimi bambini già in povertà hanno visto peggiorare ulteriormente le loro condizioni di vita, hanno dovuto lasciare la scuola e sono sempre più a rischio di sfruttamento e violenze.Anche in Italia le conseguenze del virus sono drammatiche: già prima del Covid i bambini in povertà assoluta – senza lo stretto necessario per vivere dignitosamente - erano oltre un milione. Oggi questo numero potrebbe essere raddoppiatoÈ necessario intervenire subito e con decisione per prevenire e contenere le conseguenze di questa pandemia sui bambini e garantire loro un futuro.Sin dall'inizio dell'emergenza Save the Children è stata al fianco delle famiglie e dei bambini più vulnerabili L'emergenza per loro non è ancora finita e non possiamo permettere che un'intera generazione di bambini rinunci al proprio futuro: per questo Save the Children ha lanciato la campagna "Proteggiamo i bambini", per stare al loro fianco in Italia e nel mondo.Da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre, tutte le squadre della Serie A TIM scenderanno in campo per supportare Save the Children a proteggere i bambini, invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione attraverso unper dare un futuro ai bambini.La campagna vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri:A sostegno dell'iniziativa anche il mondo E-Sport: Federesports ha infatti dato il proprio patrocinio e invitato tutti i Team a sostenere Save the Children: anche i pro-player giocheranno a favore dei bambini più disagiati e inviteranno i propri follower a donare.Proteggiamo i bambini, non permettiamo che il Covid si porti via i loro sogni e il loro futuro. Sosteniamo insieme Save the Children.Dona al 45533e restituire ai bambini i loro sogni e il loro futuro.personale Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da rete si potrannocon TWT, Convergenze e Poste Mobile.