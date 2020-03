Il Ministrooggi ha chiesto di sospendere il campionato di Serie A ( LEGGI QUI) , e all'Ansa ha aggiunto, sulla questione partite in chiaro: "Del resto, ancora prima che la situazione diventasse così drammatica per il Paese,. Nei vari contatti di ieri, infatti, anche grazie alla collaborazione di Rai e Mediaset, si era arrivati vicini ad una soluzione equa per tutti gli attori e soprattutto di grande conforto per i tanti cittadini appassionati di calcio.di realtà che pretendono di godere da sempre di un trattamento privilegiato e che vivono ormai fuori dalla realtà".Sempre all'Ansa Sky ha affidato un duro comunicato di replica, con cui nega di aver rifiutato la trasmissione in chiaro della Serie A: "Ci spiace constatare che le dichiarazioni del signor ministro dello Sport non corrispondono alla verità dei fatti.(TV8 e Cielo) che alle partite di cui Sky detiene i diritti a pagamento. TV8 e Cielo sono disponibili sulla piattaforma digitale terrestre per tutti i cittadini e a tutti gli appassionati e non solo ai propri abbonati.