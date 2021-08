Il gol contro l'Udinese è stato annullato e la situazione con la Juventus è tutt'altro che chiarita, ma Cristiano Ronaldo rimane il punto fisso dei bookmaker per il titolo di capocannoniere. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato il portoghese svetta nelle previsioni degli analisti per il miglior bomber di Serie A, traguardo già raggiunto la scorsa stagione e la cui conferma si gioca a 3,10. Alle spalle di CR7 la lotta è apertissima, a partire dal testa a testa tra Luis Muriel e Ciro Immobile, secondi ed entrambi dati a 8,00. L'Atalanta, ormai una certezza del campionato, si fa avanti anche con Duvan Zapata a 9,00. Grande attesa per Tammy Abraham - ancora senza gol ma partito fortissimo con la maglia della Roma - il cui "crack" alla prima stagione in Italia pagherebbe 16,00. Prima dell'attaccante giallorosso si piazzano Dusan Vlahovic (14,00), Lautaro Martinez e Victor Osimhen, entrambi a 15,00, mentre a 21,00 c'è Zlatan Ibrahimovic. Solo a 23,00, invece, il neo-milanista Giroud, alla pari con Lorenzo Insigne.