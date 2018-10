Continua la marcia inarrestabile della Juventus: dopo la vittoria di sabato scorso per 3-1 sul Napoli in campionato (la settima consecutiva), la squadra di Allegri si è ripetuta con un 3-0 agli svizzeri dello Young Boys in Champions League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, all’interno della sezione "speciali calcio", offre a 114,00 la possibilità che la Juventus farà 114 punti, vincendo tutte le partite del campionato. I bianconeri detengono il record di imbattibilità in un intero campionato - 38 giornate nella stagione 2011-12, e il maggior numero di partite in vetta alla classifica, 76, nelle stagioni 2004-05 e 2005-06.