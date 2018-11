Erano partiti per essere gli “anti-Ronaldo” nella classifica dei cannonieri, ma tre mesi dopo la caccia al portoghese procede più lentamente del previsto. I bomber di grido delle ultime stagioni di Serie A arrancano anche nelle quote dei bookmaker, dove la strada da recuperare su CR7 si è fatta piuttosto lunga. Edin Dzeko e Paulo Dybala sono i più lontani: dopo dodici giornate, sono fermi a due reti (un gol ogni 461 minuti per il bosniaco, uno ogni 389 per l’argentino), un magro bottino che nelle scommesse Snai sul capocannoniere, riferisce Agipronews, ha fatto impennare la loro quota a 100,00. Non benissimo nemmeno Gonzalo Higuain, sulla carta il trascinatore del Milan: per il Pipita, finora, sono 5 i gol realizzati e un’offerta in lavagna arrivata a 20,00. Resistono invece Ciro Immobile e Mauro Icardi, i capocannonieri della scorsa stagione: con 8 e 7 reti ciascuno, l’attaccante della Lazio e quello dell’Inter si piazzano a 5,50 e 6,50, primi inseguitori di Ronaldo, a 7 marcature come il biancoceleste ma nettamente favorito per i traders, a 2,00. Positivo, invece, l’avvio di stagione della coppia azzurra formata da Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Gli attaccanti del Napoli sono arrivati entrambi a 7 gol e tutti e due si giocano a 10,00; stessa quota per Krzysztof Piatek, che pur a secco da un mese e mezzo resiste in cima alla classifica cannonieri, a 9 reti.