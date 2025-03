GETTY

Serie A, in quota scudetto è sempre lotta Inter-Napoli: l'Atalanta annienta la Juventus ma per i bookie la rimonta resta difficile





Un ribaltone che mantiene il distacco invariato in vetta. L'Inter soffre più del previsto contro il Monza, ma alla fine riesce a vincere 3-2 dopo essere stata sotto 0-2. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e si mantiene a -1 dai nerazzurri. Per i bookmaker, la lotta scudetto rimane quindi a due: il bis tricolore di Inzaghi è in pole a 1,58, mentre quello partenopeo è in lavagna rispettivamente a 2,70 e 2,75, in calo rispetto a 3 della settimana scorsa.



L'Atalanta, con il roboante 4-0 con cui ha battuto la Juventus a Torino, si mantiene a tre punti di distanza dal primo posto: su bet365 la quota passa da 9,50 a 7, ma il distacco dal duo Inter-Napoli resta comunque alto. Al contrario, dopo la sconfitta di ieri, sembrano essere definitivamente tramontate le ipotesi scudetto per i bianconeri di Thiago Motta, ora offerti su William Hill a 67.