Corsa alla Champions in primo piano nel lungo weekend di Serie A, con Lazio e Atalanta protagoniste della partita clou del turno. Nell'anticipo di domani sera all'Olimpico sono in palio punti preziosissimi per il quarto posto, al momento occupato dai biancocelesti ma con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Anche per i betting analyst sarà la sfida più equilibrata di giornata: è la squadra di Sarri (imbattuta con l'Atalanta da quattro partite) a partire con un leggero vantaggio, a 2,40, con Gasperini poco più in alto (2,90) e con il segno «X» offerto a 3,35. Stessa tendenza nelle preferenze degli scommettitori, che nel 40% dei casi hanno puntato sulla Lazio, contro il 32% finito sui nerazzurri. Lo scorso anno a Roma la sfida si chiuse sullo 0-0, ma stavolta gli analisti prevedono una partita da almeno tre reti complessive (l'Over 2,5 è a 1,75). Sul fronte dei gol, Immobile svetta nelle scommesse sui marcatori a 2,30; occhi puntati anche su Zaccagni e Felipe Anderson, decisivi nel blitz a Bergamo dello scorso ottobre e ora dati rispettivamente a 4,50 e 4,25. Lookman si conferma ancora una volta l'uomo più pericoloso dell'Atalanta (3,65), affiancato da Hojlund la cui firma sul match pagherebbe 3,85. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, l'Atalanta è la squadra che più di tutte ha segnato su rigore (7 volte): una rete su penalty stavolta è offerta a 7,50, mentre un tiro vincente dal dischetto per la Lazio è a 6,00. Anche la Roma, terza in classifica davanti a Lazio e Atalanta, scenderà in campo domani contro il Lecce, impegnato nella volata per la salvezza. Al "Via del Mare", Mourinho è avanti a 1,95 su Planetwin365 per altri tre punti dopo quelli conquistati contro l'Empoli; la prima vittoria dei salentini dopo quattro ko di fila con gli avversari, tra campionato e Coppa Italia, pagherebbe 4,25, mentre per la «X» (che tra le due squadre manca dal 2005) si scende a 3,25. Netta la tendenza Over nei confronti diretti, con quattro degli ultimi cinque confronti (coppa inclusa) chiusi con almeno tre reti complessive. Stavolta però lo stesso esito si gioca a 2,30, con le quote che puntano su una gara più accorta e prudente (Under a 1,55). Al momento, comunque, entrambe le squadre sono ben posizionate per il raggiungimento dei loro obiettivi: il piazzamento Champions della Roma è sceso a 1,60 (davanti all'1,67 dell'Atalanta e all'1,70 della Lazio), mentre dopo la vittoria con la Cremonese, la retrocessione del Lecce è balzata a 8,50, a distanza di sicurezza da Sampdoria (1,04), Verona (1,55) e Spezia (2,50). Tornando al campo, gli occhi degli analisti sono puntati nuovamente sulla coppia Abraham-Dybala, dati entrambi a 3,10 nelle scommesse sui gol. Dopo la vittoria di Cremona, il Lecce va invece verso la conferma in attacco del tridente Colombo (4,25), Strefezza (5,00) e Di Francesco (6,50). Sulla carta è a senso unico il posticipo di domenica tra il Napoli (1,18), che ospiterà la Cremonese, ultima in classifica ma capace già di avere la meglio al Maradona in Coppa Italia. Il miracolo stavolta pagherebbe oltre 14 volte la posta, con il pareggio pure a quota sostanziosissima (a 7,00). Per la Juventus è invece il programma il testa a testa contro una Fiorentina che, in caso di blitz, sorpasserebbe i bianconeri in classifica. Per la sfida all'Allianz le quote lanciano comunque i bianconeri (1,83), con i viola a 4,48 e il pareggio a 3,50.