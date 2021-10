e anzi, dopo le difficoltà legate alla trasmissione delle gare, spesso con impedimenti e malfunzionamenti che hanno portato l'emittente a rimborsare un mese agli abbonati,Una querellee che potrebbe portare i club a fare marcia indietro concedendo d'ufficio il ritorno a Sky.Come riportato da Il Fatto Quotidiano, la battaglia più importante si sta giocando sui dati di ascolto dell'utente tradizionale, quello che utilizza le tv e non usufruisce del servizio da smartphone.che rileva le tv connesse e poi le moltiplica per unattore di "ospitalità" ovvero il numero di persona che ipoteticamente può essere davanti alla tv.che invece si affida ad un campione di famiglie ritenuto rappresentativo della realtà italiana. Il problema è che per alcune partite come Juve-Milan per Nielsen-Dazn la gara è stata vista da 1,6 milioni di persone, per Auditel solo da 1,1. Stesso discorso o anche peggio per Lazio-Roma che passa da 1,2 milioni di Dazn-Nielsen ai soli 756mila di Auditel.quando i diritti, seppur in piena pandemia erano in mano a Sky e a cui si aggiunge anche l'incertezza su tutti quegli utenti che sfruttano la tv tradizionale, ma con supporti come la Fire Stick o il ChromeCast.Per questoponte conL'idea di un ritorno almeno in coabitazione con Sky resta alla finestra con l'emittente satellitare che nuovamente si è lamentata a mezzo Pec con la Lega Serie A per la mancata messa in vendita per il pacchetto pay degli highlights del torneo. Botta e risposta, la battaglia sarà ancora lunga.