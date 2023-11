Riguardo alla recente assegnazione a DAZN e a Sky dei diritti tv della Serie A per il ciclo 2024-2029, emerge una novità, raccontata dal Corriere dello Sport. A partire dalla prossima stagione, infatti, secondo quanto riporta il Corsport un totale di quattro big match sarà trasmesso alle ore 12.30 di domenica e alle ore 15.00 (due per ogni slot orario, spalmati su tutto l’arco dell’anno e chiaramente non in contemporanea).



Questa domenica il big match Juve-Inter si gioca domenica sera alle 20.45, dalla prossima stagione potrà anche capitare di vedere il derby d'Italia durante il pranzo della domenica.