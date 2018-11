La Lazio ha mollato, ma lui invece no. Contro l'Apollon Francesco Acerbi è sceso ancora una volta regolarmente in campo, continuando nella sua inarrestabile striscia di presenze consecutive: quella di ieri era la numero 140; in pratica il difensore biancoceleste ha sempre giocato negli ultimi tre anni. Con almeno altre tre partite da giocare in Europa League, altre 25 gare di campionato e la Coppa Italia, Acerbi punta dritto verso il record di partite consecutive, detenuto da Javier Zanetti, capace di inanellare 162 presenze di fila. L'impresa di Acerbi (arrivare a quota 163 match senza interruzioni) è finita anche sotto la lente degli analisti Stanleybet che la reputano assolutamente possibile, data a 4 volte la scommessa. Alla stessa quota, ad esempio, riporta Agipronews, è valutata la possibilità che la stessa Lazio, domenica, pareggi al Bentegodi contro il Chievo, che una settimana fa al San Paolo ha fermato il Napoli sulla «X».