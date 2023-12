Feste brevi per la Serie A, visto che il massimo campionato italiano tornerà già venerdì 29 e sabato 30 dicembre per la penultima giornata del girone d’andata. L’Inter ha l’occasione di laurearsi campione d’Inverno senza aspettare il risultato di Juventus-Roma, match di cartello che chiuderà il 2023. Simone Inzaghi sa però che in casa del Genoa nulla è scontato, anzi. Proprio a Marassi, il 15 dicembre, la stessa Juventus si è dovuta accontentare di un punto e le quote Betaland danno il segno 2 sulla sfida in Liguria a 1.62. A 5.80 il successo a sorpresa della squadra di Gilardino, mentre il segno X vale 3.85. Sempre venerdì la Fiorentina è favorita con il Torino a 2.19, il Napoli cercherà di rialzarsi dopo il ko con la Roma e si gioca vincente a 1.65 in casa contro il Monza e la Lazio all’Olimpico proverà a superare il Frosinone per un segno 1 a quota 1.68. Sabato ci sono in calendario ben 6 gare, a cominciare da Atalanta-Lecce, sfida che i bergamaschi non possono fallire per non farsi scappare il treno Champions, con il segno 1 che vale 1.45, mentre il Bologna non vuole smettere di stupire e proverà a tornare da Udine con altri tre punti, per un segno 2 alla Dacia Arena a quota 2.28. Sarebbe la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Thiago Motta. Il fattore casa potrebbe risultare decisivo in Cagliari-Empoli (segno 1 a 2.11), Milan-Sassuolo (segno 1 a 1.48) e Verona-Salernitana (segno 1 a 1.98). Si chiude in bellezza con Juventus-Roma, confronto tra due squadre con diversi obiettivi ma entrambe costrette ad inseguire senza permettersi di sbagliare. Chi la spunterà tra Allegri e Mourinho? Su Betaland partono favoriti i bianconeri a 2.03, a 3.15 il pareggio, a 4.15 il successo della Roma che rappresenterebbe una vera svolta per la Serie A, con un 2024 più in discesa per l’Inter.