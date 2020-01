È rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro l'Inter, ma a San Siro, domani sera, l'Atalanta avrà un digiuno da interrompere. I nerazzurri di Gasperini non sono mai riusciti a vincere nelle cinque trasferte più recenti, segnando una sola volta in occasione della sconfitta peggiore (1-7 nella stagione 2016-2017). La strada parte in salitaanche stavolta, visto il 3,35 offerto sul tabellone 888sport.it; una buona fetta di scommettitori dà però fiducia ai bergamaschi, scelti nel 26%delle giocate. Poco più in basso, al 24%, la scelta sul pareggio (dato a 3,60), mentre l'«1» di Conte si prendeil 50% delle preferenze. Porte spalancate a 90 minuti di spettacolo: il Goal(entrambe le squadre a segno) vola a 1,50 e in quota è favorito anche l'Over (tre o più reti complessive), dato a 1,62. Sul tabellone del risultatoesatto spicca invece il 2-1 per l'Inter, a 8,50,ma gli occhi sono occhi puntati anche su "imprevisti" come un rigoreo un'espulsione. Il penalty (indipendentemente dalla squadra a cui verrebbeassegnato) si gioca a 2,40, per un cartellino rosso gli analisti dicono 3,60.