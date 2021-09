Scontro ad alta quota, alle 18 a San Siro si affrontano per la 6a giornata di Serie A Inter e Atalanta. I nerazzurri di Inzaghi, imbattuti in campionato, cercano il terzo successo consecutivo per scavalcare momentaneamente il Napoli; a caccia della terza vittoria di fila anche la Dea di Gasperini, che con i tre punti aggancerebbe proprio i rivali odierni.- Sarà la sfida numero 121 in Serie A tra Inter e Atalanta e il bilancio sorride alla formazione milanese: 64 vittorie contro le 24 dei bergamaschi (32 pareggi), l'Inter ha perso solo uno degli ultimi nove confronti in A contro l'Atalanta (4 vittorie, 4 pareggi) e non ha mai perso negli ultimi due campionati (2 vittorie, 2 pareggi).Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Duvan Zapata.​