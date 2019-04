La corsa, entusiasmante. Dopo ilko a Torino con la, dopo lache sbancacontro la. Il ritorno a casa di Mauro, l'ex capitano nerazzurro alla prima senza fascia davanti al proprio pubblico. E parte di quel pubblico è pronto a contestarlo.- L'Inter ha vinto 9 delle ultime 12 partite in casa in Serie A, ma deve stare attenta all'attacco dell'Atalanta (oggi privo di Zapata), che fuori casa ha una media gol a partita di 3,93, con almeno due gol in otto delle 15 trasferte di campionato.- Mauroha segnato e confezionato un assist nell'ultima contro il Genoa; Josipha realizzato 6 gol, dei suoi 11, in trasferta. E arriva dalla doppietta contro il Bologna.: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovi; Politano, Vecino, Perisic; Icardi.: ​Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Ilicic; Gomez​