Gli uomini di Conte vogliono rispondere al Milan, vittorioso ieri contro il Verona, per tornare a +6 in classifica, la truppa di Gasperini cerca tre punti per salire al terzo posto, in compagnia della Juventus. Nell'Inter tornano dal primo minuto Vidal ed Eriksen, nell'Atalanta Pessina agirà alle spalle di Zapata e Muriel. Solo panchina per Ilicic.tv: Sky Sport 202 e 251Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.