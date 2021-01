Conto alla rovescia per il derby d’Italia, il 175° della storia, in programma domenica alle 20:45. L’ennesima sfida scudetto tra Inter e Juve che questa volta, in virtù dei quattro punti di vantaggio in classifica dei nerazzurri - ma con i bianconeri che devono ancora recuperare la gara contro il Napoli - vede leggermente favorita la squadra di Conte sulla lavagna. Posta in palio delicatissima per entrambe, si legge in una nota, per una delle gare più attese dell’anno con la squadra di Pirlo a rincorrere per colpa di un avvio di stagione con molte contraddizioni anche per via tanti infortuni e di alcune positività al virus dei propri giocatori. Per gli amanti delle statistiche la Juventus, nei 175 confronti sinora disputati nella lunghissima storia calcistica, ha vinto ben ottantaquattro volte, ha pareggiato quarantaquattro volte perdendo quarantasei volte. Ed inoltre, è uscita imbattuta dal Meazza in nove degli ultimi dieci confronti. Reduce da ben tre vittorie consecutive fuori casa Ronaldo & company cercano quel poker di vittorie che li rilancerebbe in classifica e, quindi, tentare l’assalto alla capolista Milan. Di contro per l’Inter, dopo la delusione per l’eliminazione dalle Coppe Europee, lo scudetto rimane l’obiettivo di una stagione con traguardi ridimensionati. Giochi fatti in casa nerazzurra per la formazione che vedremo in campo perché Conte potrà disporre della rosa al gran completo. Hakimi e Young confermati sulle fasce, Lukaku timoniere del reparto avanzato con un centrocampo formato da Vidal, Barella e Brozovic. Sensi, invece, troverà posto in panchina. Dopo il faticoso passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia contro il Genoa con un gol ai supplementari di giovanissimo franco-tunisino Rafia, nella Juve, invece, rivedremo in campo Chiesa e McKennie, Ronaldo, in campo a tempo pieno e che farà coppia con Morata, ed anche Ramsey risparmiato in Coppa. Indisponibili Dybala e De Ligt ancora positivo al Covid. Dubbi sui recuperi in extremis di Alex Sandro e Cudrado con il brasiliano trovato positivo al covid il 4 gennaio e il colombiano giusto il giorno dopo. Nel ballottaggio in difesa tra Chiellini e Demiral probabile la spunti il primo. Per la bandiera delle scommesse l’Inter è un po’ avanti nei pronostici dei suoi analisti e banca l’1 a 2,42, il 2 a 2,80 e con l’X a 3,45.