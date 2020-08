L'Inter ha chiesto alla Lega Serie A di posticipare la sua prima partita di campionato. L'indiscrezione degli ultimi giorni si è concretizzata, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha presentato la richiesta formale al presidente di Lega Paolo Dal Pino, che si riserva una risposta. Lo slittamento auspicato dalla società milanese nasce dalla necessità di dare alla squadra di Conte un tempo corretto di riposo, dopo aver concluso la stagione solo lo scorso 21 agosto con la finale di Europa League, persa contro il Siviglia.



DATA PER IL RECUPERO - Settimana prossima, martedì 1 settembre, sarà presentato il calendario della Serie A 2020/21, che prenderà il via il 19 settembre, e nell'occasione potrebbe essere formalizzato lo slittamento. L'Inter così potrebbe fissare il raduno per il 5, 6 o 7 settembre e preparare l'esordio alla seconda giornata, che si disputerà tra sabato 26 settembre e domenica 27. La data giusta per il recupero della prima partita dei nerazzurri potrebbe essere il 30 settembre, subito dopo la seconda giornata, vista l'assenza di turni infrasettimanali nelle prime tre giornate.