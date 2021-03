I due migliori attacchi del campionato, 112 reti complessive in stagione con una media di oltre 2.4 gol a partita: questa sera Inter-Atalanta promette spettacolo in termini realizzativi. Statistiche che hanno spinto i betting analyst ad offrire un Over 2.5 ben più basso della media a 1,62. L’Under si gioca invece a 2,20. Il Goal, dato a 1,52, prevale in maniera piuttosto netta sul No Goal che invece risulta a 2,40. Si dovrebbe andare dunque in controtendenza rispetto agli ultimi quattro precedenti, in cui non si è mai andati oltre le due reti complessive. Inter-Atalanta è anche la sfida a distanza tra Romelu Lukaku e Duvan Zapata, simili per caratteristiche fisiche e tecniche: il belga conquista gli esperti che credono in un suo gol a quota 2,00. Meno probabile il sigillo del colombiano, offerto a 3,00. Sempre Lukaku è il primo marcatore più appetibile a 4,80, rispetto al 7,25 dell’attaccante sudamericano. L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, ma i bookmaker puntano sui padroni di casa: la vittoria nerazzurra pagherebbe oltre 2,10 volte la posta giocata. Successo esterno della Dea, invece, a 3,40.