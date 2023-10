La decima giornata di Serie A è ormai agli archivi e con essa la prima parte del girone di andata. È ancora presto per tracciare bilanci ma un confronto con la passata stagione rivela dati interessanti. L'Inter vola a + 7 punti rispetto alla scorsa stagione, ma non è la numero uno in questa particolare classifica: è il Bologna a fare meglio con +8. Male Roma e Napoli a -8, ma nessuno fa peggio dell’Udinese che, rispetto al 2022/23, ha ben 14 punti in meno. Di seguito tutta la classifica e la relativa differenza con la scorsa annata.



Inter 25 punti (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 10 giornate)

Juventus 23 (+6)

Milan 22 (-1)

Atalanta 19 (-5)

Napoli 18 (-8)

Fiorentina 17 (+7)

Lazio 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

Monza 13 (+3)

Lecce 13 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (in Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Hellas Verona 8 (+3)

Empoli 7 (-4)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (in Serie B)

Salernitana 4 (-6)