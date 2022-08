Milan di nuovo in primo piano nelle scommesse sullo scudetto. Il ko dell'Inter con la Lazio e il pari della Juventus con la Roma spingono nelle previsioni dei bookmaker la squadra di Pioli, a +1 sui nerazzurri e a +2 sui bianconeri dopo la vittoria con il Bologna. Un piccolo vantaggio che in quota porta i rossoneri all'aggancio proprio sulla Juventus: rispetto alla scorsa settimana, l'offerta sul Milan è scesa da 5 a 3,85 su Planetwin365, con la squadra di Allegri in salita rispetto al 3,25 di sette giorni fa. Ritocco verso l'alto anche per la quota dell'Inter, sempre in testa ma passata da 2,50 a 2,85. Più indietro continuano intanto i progressi della Roma, che da 7 si è portata a 6,25 davanti al Napoli (8), con Atalanta e Lazio lontane a 26.