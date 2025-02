AFP via Getty Images

, il rematch è immediato. A quattro giorni dalla netta vittoria della Viola al Franchi nel proseguimento della 14esima giornata di Serie A (3-0 con doppietta di Kean), le due squadre si affrontano nuovamente a San Siro nel posticipo della 24esima giornata di Serie A.I nerazzurri di Simone Inzaghi, 51 punti, vogliono rifarsi e sfruttare la frenata del Napoli con l'Udinese: con una vittoria, l'Inter si porterebbe a -1 dagli azzurri di Conte primi in classifica.I gigliati di Raffaele Palladino, invece, di punti ne hanno 42 e vogliono riportarsi davanti alla Juventus e riagganciare la Lazio al quarto posto.

Non c'è Federico Dimarco, neanche in panchina per l'influenza, verso una maglia dal 1' Francesco Acerbi. Nella Fiorentina spazio per Folorunsho, mentre Parisi può giocare ancora alto a sinistra.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.. Inzaghi.: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.. Palladino.