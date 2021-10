Derby d’Italia. Basta la parola a rendere idea della portata della sfida tra Inter e Juventus, che domenica sera, a chiusura del programma della nona giornata, si sfideranno nel teatro di San Siro. Tanti gli intrecci nel big-match tra le due formazioni alla ricerca di punti importanti per rincorrere le posizioni di testa. Per provare a risalire i due tecnici, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, si affidano ai loro due “diez”, gli argentini Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Il gol dell’interista, già a segno contro la Juventus a San Siro nel 2019, per i betting analyst vale 2,75 la posta mentre sale a 3 il fantasista bianconero, in gol a Milano proprio nella stessa partita del connazionale. Il capocannoniere dell’Inter, Edin Dzeko, arrivato a sette reti stagionali, vorrebbe violare la porta del suo ex compagno alla Roma Wojcech Szczesny, giunto tra campionato e coppe a 367 minuti senza subire un gol. Un nuovo clean sheet del portiere polacco si trova in quota a 4,50 contro il 3 del timbro dell’ariete bosniaco, che proprio ai bianconeri segnò il suo primo gol in carriera in serie A. Motivazioni speciali anche per Arturo Vidal, tornato al gol in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, e già giustiziere della sua ex squadra nel confronto dello scorso gennaio. Una replica come primo marcatore del cileno è proposta da olybet.it a 13,75 mentre una doppietta di Juan Cuadrado, match winner con una doppia marcatura nell’ultimo precedente dello scorso campionato allo Stadium, vale 49.