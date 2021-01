Snodo fondamentale sulla via dello scudetto: domenica sera, a San Siro, andrà in scenaSeconda e quarta in classifica, ma i bianconeri hanno una gara da recuperare. Le due formazioni si sfidano in un match che viaggia sul filo dell’equilibrio secondo gli analisti, per i quali la squadra di Conte, data vincente a 2,47, è comunque leggermente avanti ai Campioni d’Italia, in quota a 2,75, mentre per il pareggio si sale a 3,40. L’Inter vuole invertire la tradizione negativa, in campionato, degli ultimi dieci anni: il bilancio parla di 12 vittorie bianconere, 6 pareggi e solo due successi nerazzurri. Entrambe sono reduci da cinque gare consecutive con tre o più reti: ecco che l’Over, a 1,60, si fa preferire di molto rispetto all’Under, dato a 2,20. Occhio al 2-1, ultimo risultato a San Siro dello scontro diretto nonché punteggio dell’ultima vittoria interista, datata settembre 2016: anche in questo caso regna l’equilibrio visto che quello nerazzurro si gioca a 11 mentre quello bianconero pagherebbe 12 volte la posta. C’è voglia di gol per i protagonisti più attesi, Lukaku (mai in gol con la Juve) e Cristiano Ronaldo: per entrambi la rete è a 1,95.Il calendario potrebbe dare una mano alla capolistache, ritrovato Ibrahimovic, vuole allungare sulle dirette avversarie per il titolo. L’occasione è favorevole perché i rossoneri saranno ospiti lunedì sera di unin crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, e che, in Serie A, ha battuto la formazione attualmente allenata da Pioli solo una volta (maggio 2017), negli ultimi 22 anni. Ibra e compagni sono nettamente favoriti a 1,50 contro il 5,80 dei padroni di casa e il pareggio a 4,60. Due degli ultimi tre confronti diretti sono terminati 3-0 per il Milan: uno stesso punteggio lunedì sera si gioca a 13 mentre il 2-1 rossoblù, medesimo risultato dell’unico successo isolano nel nuovo millennio, è in quota a 20. L’osservato speciale alla Sardegna Arena, neanche a dirlo, sarà Zlatan Ibrahimovic. Il numero 11 rossonero ha Marco Van Basten nel mirino: il cigno di Utrecht è il secondo miglior marcatore della sfida con sei gol, dietro alla leggenda Gigi Riva con 10. Lo svedese ha già segnato quattro reti al Cagliari: una sua doppietta è reputata molto probabile e data a 3,00.La penultima di andata si apre questa sera con il derby della Capitale, fondamentale in ottica Champions:leggermente favorita, a 2,35, contro il 2,95 delladi Inzaghi. L’di Gasperini, a 1,25, non dovrebbe avere problemi contro il, offerto a 10. Ilcontro lavuole rimanere agganciata alle prime: i tre punti di Insigne e compagni si giocano a 1,55, quelli dei viola a 5,60.