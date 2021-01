Dopo il derby di Roma di venerdì e le partite del weekend, a San Siro è in programma Inter-Juventus alle 20.45. Dirige l’incontro l’arbitro Daniele Doveri, con Calvarese al Var. Di seguitoINTER – JUVENTUS h. 20.45CARBONE – PERETTIIV: MARESCAVAR: CALVARESEAVAR: ALASSIOper un intervento in netto ritardo su Chiellini. Giusta la decisione dell'arbitro.per un fallaccio da dietro su Bastoni. Decisione corretta di Doveri.per aver allontanato il pallone dopo un fischio dell'arbitro.- Uscita alta di Szczesny che respinge il pallone col pugno. Lukaku resta a terra dolorante dopo la caduta, ma il contatto col portiere polacco è regolare. Szczesny lo anticipa nettamente, giusta la decisione dell'arbitro Doveri.per un intervento da dietro su Lautaro Martinez a interrompere una ripartenza dell'Inter. Decisione corretta del direttore di gara- Frabotta si appoggia su Barella per colpire di testa ed interrompere la ripartenza dell'Inter: manca il fischio dell'arbitro, che lascia proseguire il gioco. Quello del terzino della Juve era fallo.- Danilo entra in netto ritardo su Lautaro Martinez a impedire una ripartenza dell'Inter. Poteva starci il giallo per il difensore della Juve (che è tra i diffidati), l'arbitro preferisce non prendere provvedimenti disciplinari. Decisione dubbia.- È regolare l'1-0 dell'Inter. Sul cross dalla destra di Barella, Vidal vince il duello aereo con Danilo e segna.- La Juventus segna, ma l'assistente alza la bandierina: è fuorigioco. Rabiot calcia, sulla respinta Chiesa mette in mezzo la palla e Ronaldo segna in posizione regolare. La posizione irregolare però è precedente ed è quella di Chiesa sulla conclusione a rete del centrocampista francese. Il Var conferma, gol annullato per fuorigioco.dopo aver fermato regolarmente Lautaro Martinez: corretto il fischio dell'arbitro Doveri che assegna la punizione in favore dei nerazzurri sulla trequarti.