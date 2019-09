Parata di nuovi acquisti per l'Inter che domani contro l'Udinese a San Siro punta al terzo successo consecutivo. Candidato a prendere posto dall'inizio Alexis Sanchez, che ritrova la Serie A proprio contro la sua ex squadra, a cui dal 2008 al 2011 ha dato 112 presenze e 21 reti in partite ufficiali. Secondo i betting analyst, il cileno è serissimo candidato al gol, dato a 2,20. Soltanto Lukaku ha una quota più bassa (1,65). Sanchez è atteso anche all'assist, una sua specialità. In quota, è un'opzione da 2,50. Si presenta in nerazzurro anche Godin: il debutto con gol per l'uruguaiano, temibilissimo nelle mischie, si gioca a 9,00. Quanto al pronostico sulla gara, l'Inter è nettamente avanti, a 1,33, anche se i precedenti indurrebbero alla prudenza: lo scorso anno l'Inter vinse in maniera stentata, 1-0 con un rigore di Icardi; due stagioni fa l'Udinese sbancò San Siro (1-3). Un «2» friulano vale 9 volte la scommessa, la «X» è a 5,05. Il gol esterno del bomber Lasagna paga 4,75.