. Alle 18si affrontano a San Siro in un match valido per la 4ª giornata di Serie A, il quinto confronto cittadino nell'anno solare 2023: i quattro precedenti (Supercoppa, ritorno di campionato e doppio confronto in semifinale di Champions League) sorridono tutti ai nerazzurri, che hanno vinto senza concedere alcun gol. Derby della Madonnina numero 238, il primo in cui le due squadre di Milano si presentano appaiate da sole in vetta alla classifica: sia la squadra di Simone Inzaghi sia quella di Stefano Pioli sono a punteggio pieno, entrambe con 8 gol realizzate e con la squadra di casa che ha mantenuto finora la porta inviolata.- L'Inter ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide contro il Milan, considerando tutte le competizioni; i nerazzurri non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel derby di Milano (quattro anche nel 2020, 1974 e 1934) - i quattro clean sheet consecutivi sono già un record per i nerazzurri in questa sfida. Il Milan ha vinto tre degli ultimi sei derby disputati in Serie A contro l'Inter (1 pareggio, 2 sconfitte), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i nerazzurri in campionato (6 pareggi, 10 sconfitte); tuttavia, i rossoneri hanno perso il derby più recente nel torneo (0-1 lo scorso 5 febbraio). Da una parte il Milan è la squadra contro cui l'Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56), dall'altra i nerazzurri sono quelli che più volte hanno battuto i rossoneri nel massimo campionato (68 successi) – l'Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Milan nella competizione (251). L'Inter ha segnato nelle ultime 11 partite casalinghe contro il Milan, considerando tutte le competizioni; i nerazzurri non sono mai riusciti ad andare in gol in 12 derby interni consecutivi (11 anche tra l'aprile 1993 e il gennaio 2000). Inter e Milan non si affrontano a pari punti in Serie A dall'11 maggio 2001 (6-0 per i rossoneri) e solo una volta nella storia della Serie A si sono scontrati con gli stessi punti e in testa alla classifica: il 4 febbraio 1962 (2-0 per i nerazzurri), in quel caso al primo posto si trovava anche la Fiorentina. L'Inter ha vinto senza subire gol tutte le prime tre partite di questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere quattro successi nelle prime quattro gare stagionali di Serie A per l'ottava volta, la prima dal 2019/20 e potrebbero farlo con quattro clean sheet per la prima volta in assoluto nella loro storia nella competizione. Il Milan ha vinto ciascuna delle prime tre gare per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A: lo stesso numero di volte in cui era accaduto nei precedenti 29 – i rossoneri potrebbero ottenere quattro successi nelle prime quattro gare stagionali nella competizione per la sesta volta, la terza nell'era dei tre punti a vittoria (1995/96 e 2020/21 finora). Inter e Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nelle prime tre giornate di questa Serie A (otto); nelle ultime 10 stagioni i nerazzurri hanno realizzato almeno otto reti ben cinque volte a questo punto del torneo, mentre i rossoneri in questa stagione ci sono riusciti per la prima volta dal 2014/15.