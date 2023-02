Milano si ferma, è l'ora del derby. Inter e Milan si affrontano alle 20.45 a San Siro nella terza stracittadina della stagione: la sfida del girone d'andata è andata ai rossoneri per 3-2, mentre i nerazzurri hanno stravinto quella di Supercoppa a Riyad (3-0). Un confronto verità per le due squadre: da una parte la squadra di Inzaghi (40 punti) cerca un'altra vittoria per continuare l'inseguimento al Napoli e allungare sulla formazione di Pioli (38 punti), che ha bisogno di rialzarsi dopo le due pesanti sconfitte contro Lazio e Sassuolo e ritrovare una vittoria che manca dal 4 di gennaio contro la Salernitana (completano due pareggi con Roma e Lecce).



STATISTICHE - Derby numero 178 in Serie A, con il bilancio complessivo in favore dell'Inter: 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi; contro nessuna squadra il Milan ha subito più sconfitte nel massimo campionato (67 anche contro la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi con il Diavolo rappresentano un record nella competizione. Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di campionato: è dal periodo tra novembre 2002 e febbraio 2004 che i rossoneri non ottengono più successi di fila contro l'Inter in Serie A (quattro in quella occasione). Il Milan potrebbe vincere entrambi i derby contro l'Inter in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 con Massimiliano Allegri in panchina. L'Inter ha perso gli ultimi due derby casalinghi in campionato, tanti quanti nei precedenti 16 (11 vittorie, 3 pareggi).



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Milan.