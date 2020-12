Juventus-Atalanta e Inter-Napoli. Alle spalle del Milan ci potrebbe essere un bella rivoluzione in classifica nel turno infrasettimanale. L'Inter, l'unica italiana che non ha superato la fase a gironi in Europa, ora punta tutto sulla Serie A e non vuole fallire in casa contro una concorrente. C'è solo un punto di differenza tra le due squadre e sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, Conte è favorito contro Gattuso: segno «1» a 2,20, pareggio a 3,60 e «2» a 3,15. A confronto i due migliori attacchi del campionato e gli esiti «Over 2,5» e «Goal» potrebbero prendersi la scena rispettivamente a quota 1,62 e 1,54.

Situazione di equilibrio anche in Juventus - Atalanta. I bergamaschi non si presentano al meglio, con una sola vittoria nelle ultime quattro giornate di campionato e i bianconeri partono in vantaggio sulla lavagna del bookmaker: segno «1» a 1,93, mentre il pareggio e il «2» si giocano entrambi a 3,75. Devono approfittare della situazione le squadre escluse dagli scontri diretti. Il Milan va Marassi e contro il Genoa ed è nettamente avanti a quota 1,43. La Roma aspetta un Torino in crisi e giovedì è favorita, sempre a 1,43. A Benevento la Lazio cerca il «2» proposto a 1,82.