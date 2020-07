Si sono incontrate l’ultima volta un mese e mezzo fa, ed è stata una festa azzurra, per la conquista della finale di Coppa Italia. Domani Inter e Napoli si ritrovano a San Siro e i nerazzurri puntano alla rivincita, anche per migliorare la tradizione recente, che in campionato vede l’Inter vincente cinque volte negli ultimi dieci anni. I betting analyst ritengono Lukaku e compagni favoriti tra le mura amiche di San Siro a 2,00 mentre il blitz partenopeo è dato a 3,35 con il pareggio in quota a 3,65. Lukaku, Lautaro, Milik: bastano i loro nomi per capire come l’Over, 1,57, sia preferibile all’Under, 2,20. Così il 2-1 in favore dei padroni di casa, uscito l’ultima volta al Meazza nel dicembre 2012, è in lavagna a 8,00 mentre lo 0-1 per gli ospiti, stesso risultato della sfida di Coppa Italia del febbraio scorso, pagherebbe 12 volte la posta.