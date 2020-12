Uno scontro diretto, un incontro spartiacque:la squadra di Conte e quella di Gattuso si affrontano a San Siro, separate da un solo punto in classifica (24 i nerazzurri, 23 i partenopei) per rispondere alla Juventus, vittoriosa contro l'Atalanta. Inter a caccia del quinto successo consecutivo (sarebbe l'ottavo risultato utile di fila), Napoli invece che vuole portare a quattro la striscia di vittorie ottenute dopo il ko interno con il Milan.- I precedenti sorridono all'Inter di Conte, che ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato; i nerazzurri, inoltre, hanno segnato in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Napoli, che non ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di campionato in casa dell'Inter. La squadra di Gattuso, però, è una macchina da gol: 16 dopo le prime 11 giornate, meglio ha fatto solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di