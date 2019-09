Inter alle stelle, Milan nel pantano: inizio di stagione di tenore opposto per le due milanesi, lontanissime ormai l'una dall'altra anche nelle valutazioni dei bookmaker. L'Inter si è avvicinata alla Juventus come candidata allo scudetto, con la quota scesa fino a 3,75, mentre il Milan viaggia ormai al largo, a 75. La sesta giornata vede i nerazzurri di nuovo favoritissimi, nel testa-coda di domani a Marassi contro la Sampdoria. Un altro successo di Conte e i suoi, il sesto di fila, vale appena 1,66. La Samp ha in bilancio una vittoria e quattro sconfitte, e con Lecce e Spal condivide il record negativo di reti al passivo, undici. Il segno «1» sale fino a 5,00, alto anche il pareggio, a 3,85. La difesa dell'Inter ha incassato un solo gol, quello di Joao Pedro a Cagliari, un mese fa, tuttavia gli analisti non chiudono le porte a una rete della Sampdoria, data a 1,50.