È Inter-Roma l'anticipo delle 20.45 della 15esima giornata di Serie A. A San Siro si affrontano la squadra di Antonio Conte e quella di Paulo Fonseca in un match fondamentale per le zone nobili della classifica. L'Inter vuole difendere il primo posto, la Roma vuole consolidare la quarta posizione. Arbitra l'incontro Calvarese. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



INTER – ROMA Venerdì 06/12 h. 20.45

CALVARESE

ALASSIO – RANGHETTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



87' - Cross dalla destra di Vecino, Lautaro liscia il pallone in area di rigore e manda fuori tempo anche Mancini. Nessun contatto tra il difensore della Roma e l'attaccante argentino, bravo Calvarese a lasciar proseguire il gioco.



80' - Ammonito Brozovic per un fallo precedente ai danni di Spinazzola. Calvarese lascia giustamente proseguire il gioco e al termina dell'azione ammonisce il centrocampista croato.



77' - Ammonito Mancini. Il difensore della Roma perde palla, Lautaro la recupera e prova a involarsi verso l'area giallorossa, ma viene fermato con una trattenuta. Giallo corretto.



68' - Lautaro Martinez chiede un rigore. L'argentino entra in area e calcia a rete, Spinazzola prima colpisce il pallone col piede sinistro e poi la sfera finisce sul sull'ascella del braccio destro del giocatore della Roma. Calvarese è vicino all'azione, vede quanto accaduto e decide di non fischiare. Il Var non interviene, la valutazione del contatto è tutta dell'arbitro.



62' - Ammonito Lazaro per un fallo fuori tempo ai danni di Kolarov in posizione defilata. Intervento in ritardo del terzino dell'Inter, giallo corretto.



61' - Ammonito Godin, è il primo giallo del match. Il difensore dell'Inter trattiene Zaniolo per i pantaloncini a centrocampo, arriva l'ammonizione.



45+1' - Lautaro viene atterrato da Mancini al limite dell'area della Roma, ma l'arbitro interviene e fischia un fallo di mano dell'attaccante nerazzurro precedente al contatto tra i due. Decisione corretta. Lautaro tocca il pallone con la mano sinistra per provare a superare Mancini.



43' - Scontro fortuito testa contro testa tra Calvarese e de Vrij, entrambi restano a terra. L'arbitro interrompe il gioco e i due si rialzano.



37’ - Biraghi protesta per una presunta spinta di Spinazzola al limite dell’area di rigore della Roma, ma Calvarese lascia proseguire il gioco. Corretta la decisione dell’arbitro, il terzino giallorosso non commette fallo ai danni del terzino nerazzurro. In ogni caso, i due erano fuori e non all’interno dell’area.



35' - Sgambetto di Smalling da dietro ai danni di Lukaku ai 25 metri: per Calvarese è fallo, ma non arriva il giallo nei confronti del difensore della Roma. Decisione al limite, ma in linea con quelle prese finora.



7' - Cross di Biraghi, spizzata di Lukaku su cui poi interviene Lautaro da pochi passi e spara alto. Interviene però il guardalinee a segnalare la posizione di fuorigioco di un giocatore dell'Inter. Lukaku era al limite, il Toro era oltre.



6’ - Lancio di Godin in profondità per Lautaro, il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco dell’argentino sulla trequarti. Il tacco del piede sinistro di Smalling, però, sembrava tenere in gioco Lautaro.