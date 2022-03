Nonostante un digiuno da gol che dura ormai da 403 minuti, Simone Inzaghi e l'Inter possono vantare ancora il miglior attacco della Serie A. Contro la Salernitana, l’ultima della classe, i nerazzurri hanno l’occasione giusta per riprendere la corsa in campionato e ritrovare quella via del gol diventata ormai un cruccio. Per gli espertI il ritorno al gol interista sembra essere una formalità, offerto addirittura a 1,03 mentre il No Goal, soprattutto per merito della solida fase difensiva di Handanovic e compagni, è favorito, in quota a 1,64, rispetto al Goal fissato a 2,20. Potrebbe essere l’occasione giusta anche per Lautaro Martinez, mai in gol in Serie A nel 2022: la rete inaugurale del “Toro” si gioca a 4 su 888 mentre sale a 5,60 il gol che sblocca il match di Hakan Calhanoglu, anche lui ancora a secco nel nuovo anno. Gli ospiti invece puntano sul proprio capitano e leader offensivo Milan Djuric, capace due giornate fa di punire i “cugini” rossoneri: il sigillo iniziale dell’ariete granata vale 15 volte la posta.