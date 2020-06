Scudetto e salvezza, la sfida delle 21.45 tra Inter e Sampdoria mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. I nerazzurri, sconfitti una settimana fa in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, cercano il riscatto, per avvicinare Lazio e Juventus, lontane -8 e -9. Conte deve fare a meno di Brozovic e Sensi, ancora spazio a Eriksen alle spalle di Lautaro e Lukaku. Nella Sampdoria, che ha un punto di vantaggio sul Lecce terzultimo, difesa a tre, con Ramirez a supportare La Gumina e non Gabbiadini, escluso a sorpresa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.



SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina.