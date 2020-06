. L'obiettivo di Antonio Conte è chiaro: mettere pressione alla Lazio, impegnata in serata proprio a Bergamo, che al momento precede i nerazzurri di 5 punti. I padroni di casa, nel successo contro i blucerchiati, hanno riscattato la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli e il brutto finale di campionato pre-Covid, con il doppio ko contro Lazio e Juve. Gli ospiti, dal canto loro, vogliono rispondere al successi di Torino: De Zerbi si affida a Berardi-Djuricic-Boga alle spalle di Caputo, mentre. ​Sono nove le gare casalinghe consecutive dell'Inter senza sconfitta in Serie A: 5 vittorie e 4 pareggi il bilancio. Sfida numero 14 tra Inter e Sassuolo: 5 successi nerazzurri, 1 pareggio e 7 vittorie neroverdi. Quindici, invece, i precedenti tra Conte e il Sassuolo: 11 vittorie e 4 pareggi, mentre per De Zerbi il bilancio contro l'Inter recita 1 successo, 1 pareggio e 2 sconfitte. Da ricordare, infine, la gara dell'andata: il 3-4 ospite sancì la prima doppietta in Serie A di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez.Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo​