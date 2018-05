L'Inter riprende la propria rincorsa verso un posto in Champions League: alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo nel secondo anticipo della 37esima giornata, con l'obiettivo di vincere per mettere pressione alla Lazio.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Nonostante i neroverdi siano già aritmeticamente salvi, non è una sfida semplice per la squadra di Spalletti: nei nove precedenti incontri, cinque vittorie per l'Inter e quattro per il Sasssuolo, di cui due sono arrivate proprio negli ultimi due confronti a San Siro (mai un pareggio tra le due formazioni). Nerazzurri che vogliono riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro la Juve, emiliani che vogliono invece dare seguito al momento positivo (tre vittorie nelle ultime quattro).



SINGOLI - Spalletti si affida a Marcelo Brozovic (alla 100esima presenza in Serie A) e a Mauro Icardi, che con un gol diventerà l'ottavo giocatore a realizzare 100 reti in Serie A con la maglia dell'Inter. Iachini invece punta forte su Matteo Politano (cinque gol nelle ultime sei), ma attenzione a Khouma Babacar: con quattro reti in sette confronti, l'Inter è la sua vittima preferita in Serie A.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Sassuolo.