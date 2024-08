Serie A: Inter sempre in fuga, la Juventus si avvicina, Napoli e Milan inseguono

La prima giornata diè andata in archivio e, in ottica scudetto, si sono registrate sia conferme che sorprese. Nonostante il pareggio contro il Genoa, l’rimane la grande favorita per il titolo.I campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal , vedono la conferma del tricolore a 1,80: i nerazzurri centrerebbero un’impresa che, nel nostro campionato, non arriva da ben 5 stagioni. Alle spalle dell’Inter si fa largo la Juventus, devastante all’esordio contro il Como. I bianconeri vogliono porre fine a un digiuno che dura dal 2020 e Thiago Motta vuol dimostrare di valere i suoi predecessori. Vlahovic e compagni hanno accorciato leggermente il gap dagli eterni rivali e oggi il loro trionfo si gioca a 4,50.Il podio delle favorite è completato dal Napoli reduce da un esordio da incubo a Verona. Conte aspetta ancora i regali dal mercato ma non vuole certo mollare la presa anzi sogna di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi ex club. Il quarto scudetto degli azzurri è offerto a 6,00. Rimane stabile, in quarta posizione, il Milan, autore di un mezzo passo falso all’esordio, in casa, contro il Torino. I rossoneri dovranno fare a meno di Alvaro Morata fino a dopo la sosta ma Fonseca punta a un pronto riscatto già a Parma: il tricolore della seconda stella, per il Diavolo, è dato a 7,50.Tutte in doppia cifra le altre pretendenti al trono a cominciare dall’Atalanta, in quota a 20, per arrivare alla Roma, vincente a 25, mentre un trionfo di Baroni e la sua nuova Lazio pagherebbero 50 volte la posta.