Ripartire subito con tre punti sfruttando l’effetto San Siro. L’Inter di Antonio Conte, nella prima di queste 13 finali che la attendono, si trova di fronte un avversario come la Sampdoria di Claudio Ranieri in piena lotta retrocessione. Il Meazza può essere il fattore decisivo visto che i blucerchiati, negli ultimi 23 anni in Serie A, hanno espugnato la Milano nerazzurra solo in una occasione. I betting analyst, forti di questi numeri e dei 28 punti di distacco tra le due, vedono nettamente favorita l’Inter, data vincente a 1,33, rispetto all’8,50 con cui è accreditata la Samp. Occhi puntati sulla coppia nerazzurra Lukaku-Lautaro tanto che l’Over, in lavagna a 1,64, appare più probabile rispetto all’Under, 2,25. La sfida ha sempre regalato gol ed emozioni: il 3-0 per i padroni di casa, uscito spesso in passato, è quotato a 8,50 mentre il 2-1 per la Samp, risultato con cui espugnò San Siro nel 2017, pagherebbe 21 volte la posta.