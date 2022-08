Primo allungo dell'in classifica sue prima insidia di stagione in vista per la squadra di Inzaghi, in campo nell'anticipo di domani sera contro la. Il pronostico sulla terza giornata di Serie A premia proprio i nerazzurri, che lo scorso anno all'Olimpico trovarono la prima sconfitta della stagione. La rivincita è offerta a 1,90, contro il 3,80 dei biancocelesti che in casa contro l'Inter hanno concesso un solo punto nelle ultime tre partite, nell'1-1 di ottobre 2020. Un altro pareggio pagherebbe 3,70, ma così come gli analisti anche gli scommettitori propendono in maniera piuttosto decisa sul «2» scelto nel 50% delle giocate (con Sarri al 25%). In campo la coppia Lukaku-Lautaro lancia la sfida a Immobile: è il belga ad aprire le scommesse sui marcatori, a 2,20, seguito a stretto giro dal compagno di squadra (2,40) con il centravanti biancoceleste a 2,55. Occhi puntati anche su Vecino, alla prima partita da ex: la sua rete pagherebbe 9 volte la posta. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti si sono chiusi con almeno tre marcature complessive, tendenza che i betting analyst favoriscono anche stavolta con l'Over 2,5 offerto a 1,58. Nel 3-1 dello scorso anno furono assegnati due rigori, uno per parte, e la possibilità che anche volta venga battuto un penalty è a 2,75.saranno invece protagoniste del match clou di sabato sera, a cui le due squadre arrivano entrambe con qualche ombra. Da una parte i bianconeri, chiamati a riscattare il deludente pareggio con la Sampdoria, dall'altra i giallorossi, su cui pesano gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo ma che puntano al colpo grosso dopo due vittorie di fila. In quota è comunque la squadra di Allegri a partire favorita: il quarto successo consecutivo sugli avversari è a 2,30 su Planetwin365, con segno «X» e «2» rispettivamente a 3,15 e 3,25. I bianconeri conquistano anche la maggior parte delle giocate effettuate (poco più del 41%), mentre su Mourinho ha puntato il 30% degli scommettitori. Attesissimo il primo faccia a faccia di Dybala contro la sua ex squadra, con i bookmaker che offrono il suo primo gol in giallorosso a 3,25. Insieme alla Joya ci saranno Abraham (3,00) e Pellegrini (6,00), mentre per la Juve si conferma in prima fila Vlahovic a 2,35, seguito da Kostic a 5,50 e Cuadrado a 6,00. Negli ultimi tre incroci il primo gol è arrivato tra l'11' e il 16' e anche stavolta gli analisti puntano sullo sblocco immediato della gara, con il primo gol entro il quindicesimo minuto offerto a 3,00.Proseguirà invece domenica il cammino fin qui perfetto del Napoli. Gli azzurri saranno al Franchi contro l'insidia Fiorentina, con cui partono comunque favoriti a 2,15 su Planetwin365. Sono stati però i viola ad avere la meglio nei due scontri diretti più recenti (uno in campionato e uno in Coppa Italia) e stavolta i tre punti si giocano a 3,20, con il pari poco più in alto (3,55). Nove i gol segnati in due partite dagli azzurri, una partenza in quarta che sul tabellone spinge l'Over 2,5, offerto a 1,65; per il Goal (la scommessa su entrambe le squadre a segno) la quota scende invece a1,55. Spazio ancora a Kvaratskhelia sul tabellone marcatori: il georgiano a segno al Franchi pagherebbe 3,50, anche se la prima scelta tra gli azzurri rimane Osimhen a 2,05. Ancora in cerca del primo centro è invece Jovic, pure lui a 3,50 davanti al compagno viola Saponara (5,00). Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, il Napoli ha già compiuto il primo balzo in avanti, passando dal 14,00 di inizio campionato al 10,00 attuale; per la corsa al piazzamento Champions è invece caccia alla Roma per il quarto posto, con i giallorossi avanti a 1,55 contro il 2,10 dei partenopei.Sarà il Milan ad avere sulla carta il turno più abbordabile tra tutte le big: per il posticipo di domenica sera a San Siro i rossoneri si giocano a 1,36 sul Bologna (7,25), mentre l'Atalanta (1,86) sarà impegnata in trasferta contro il Verona (3,85).