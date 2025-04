Serie A, Italiano è il "Coach of the Month" di marzo

L'allenatore del, Vincenzo, è stato premiato dalla Lega Serie A con il premio. L'allenatore rossoblu ha vinto il premio di allenatore del mese grazie aiin cui sono arrivati quattro vittorie importantissime nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Napoli, in programma lunedì 7 aprile 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

“Per la terza stagione consecutiva Vincenzo Italiano conquista meritatamente un premio di miglior allenatore del mese. Il suo Bologna esprime un calcio spettacolare e di grande intensità, in una squadra che è costantemente cresciuta giornata dopo giornata, arrivando ad essere una macchina perfetta, in piena lotta per un posto in Champions League e per la conquista della Coppa Italia. Al suo quinto anno in Serie A, Italiano si conferma tra i migliori tecnici del campionato, un allenatore di grande carattere, capace di trasmettere la sua idea di calcio tanto ai suoi calciatori, quanto ai tifosi”